فيديو.. حسابات سوداء تستهدف الشارع السعودي تدار من قطر وتركيا

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشطت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تدعي صلتها بالمملكة العربية السعودية والاهتمام بشؤونها، والحقيقة أنها ليست إلا حسابات سوداء، بل خلايا استخباراتية تستهدف نشر كل ما يسيء للمملكة ويزعزع أمنها واستقرارها.

وعلى الرغم من فرض “تويتر”، ضوابط مشددة على توثيق الحسابات واشتراط أن يكون التوثيق لحسابات عامة، إلا أن قطر وتركيا راسلت من خلال أجهزة استخباراتية “تويتر” لتوثيق الحسابات المشبوهة، وتقديمها كشخصيات عامة.

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وسبب ذلك هو تمرير مخططاتهم الاستخباراتية من خلال الحسابات المشبوهة، لاستخدام تلك الحسابات في الدعاية السياسية.

وتستخدم قطر وتركيا تلك الحسابات المشبوهة أيضًا في حملات استهداف المملكة والدول المجاورة.

ومن هذه الحسابات على سبيل المثال وليس الحصر حقوق الضعوف، نيزك، عاجل السعودية، نحو الحرية، ضمير سعودي، خط البلدة وغيرها الكثير؛ فلا تنخدع وفتش في المحتوى.