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محافظ حفر الباطن يشيد بجهود رجال الأمن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
زار الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، شرطة المحافظة، وكان في استقباله مدير الشرطة العقيد فايز بن معجب الشهراني ومساعده ومنسوبوها من ضباط وأفراد.
وقد التقى الأمير بالضباط والأفراد ووجه لهم كلمة، ودار أثناء اللقاء حوار استمع خلاله الأمير منصور للجميع، منوهًا بأهمية الدور الذي يقومون به رجال الأمن بشرطة محافظة حفر الباطن بمختلف تخصصاتهم، مثمنًا حرص الجميع واهتمامهم في أداء واجباتهم ومهامهم على أفضل حال.
وعبر العقيد فايز الشهراني عن شكره لسموه ولفتته الكريمة واهتمامه، مؤكدًا سعادة منسوبي الشرطة بزيارته الكريمة ولقائه برجال الأمن، مشيرًا إلى أن ما تلقوه من سموه يعد وسامًا يحمله الجميع على صدورهم ودافعًا لمزيد من الاهتمام والمثابرة في أداء المهام والأعمال الموكلة لهم.
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