شكرا لقرائتكم 8 دورات إعلامية متخصصة في شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-09 8 دورات إعلامية متخصصة في شهر رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، بقسميها الرجالي والنسائي، عن عروض دوراتها التدريبية السنوية خلال شهر رمضان المبارك. وتقام الدورات خلال الفترة من 7- 17 رمضان 1440هـ، وتم فتح باب التسجيل بأسبقية الحجز على موقع الأكاديمية (هنا)، بسبب محدودية عدد المقاعد. Advertisements وأطلقت أكاديمية الأمير أحمد 8 دورات في تخصصات إعلامية مختلفة، تشمل الدوبلاج والتعليق الصوتي/ التصوير التجاري/ التفكير التصميمي/ ثري دي ماكس/ العروض التقديمية الاحترافية/ أدوبي بريمير/ فن كتابة القصة الخبرية/ مهارات كتابة المقال الصحفي. وتنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان مجموعة واسعة ومتنوعة من الدورات التدريبية المبتكرة، التي تلبي احتياجات المتدربين في سوق الإعلام السعودي، وتواكب طموحات الأكاديمية، لإثراء المشهد الإعلامي بكوادر بشرية مؤهلة وفق أحدث الأساليب والمعايير الدولية، في إطار خطة شاملة انتهجتها لإعداد إعلاميين مزودين بمختلف أشكال المعرفة، وقادرين على حمل أعباء المهنة، بالتركيز على الجانب التطبيقي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بخبرة تواكب التطور الذي تشهده المؤسسات الإعلامية.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 دورات إعلامية متخصصة في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.