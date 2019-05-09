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محمد بن راشد ينشر صورة برفقة الشيخ خليفة بن زايد ويوجه له رسالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، صورة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، ووجه له رسالة بالنيابة عن الشعب الإماراتي.
وشارك الشيخ محمد بن راشد متابعيه عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، صورته مع الشيخ خليفة بن زايد.
وعلق حاكم دبي على الصورة قائلًا: “مع أخي خليفة بن زايد… نبشرك بشعب يحبك.. ويفديك.. ويفتديك.. ونبشرك بدولة وصلت في العز والرفعة ما تتمناه”.
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