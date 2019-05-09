موقع حساب المواطن الرسمي .. ميعاد صرف الدفعة الثامنة عشر يوم الخميس غدا 4 رمضان الحالي

موقع حساب المواطن الرسمي، قد ذكر المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، ( سلطان القحطاني) في تويته له علي موقع التواصل الاجتماعي توتير انه سوف يتم صرف الدفعة الثامنة عشر من برنامج حساب المواطن يوم الخميس غدا الموافق أربعة رمضان من الشهر الجاري. من اجل تحقيق أهداف البرنامج والإصلاحات الاقتصادية داخل المملكة ومن اجل تخفيف الأعباء الناتجة عن ذلك من ارتفاع المحروقات وغيرها من الأسعار التي ارتفعت نتيجة أضافه ضريبة القيمة المضافة عليها. ويمكنكم الدخول علي حساب المواطن والتأكد من الحصول علي الدفعات المالية.

موقع حساب المواطن الرسمي

موقع حساب المواطن الرسمي السعودي هو برنامج تم تصميمه خصيصا من اجل تخفيف الأعباء علي المواطن السعودي، وتخفيف الأعباء المادية عن كل الأسر السعودية قليلة ومنخفضة الدخل عن طريق صرف أموال شهرية لها من اجل مساعدتها لرفع العبء عنها من خلال برنامج خاص أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وتحت أشراف خادم الحرمين الشريفين، تم تصميم هذا البرنامج أيضا لمواجهة الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء وحتي لا تندثر الطبقات الفقيرة والأسر محدودة الدخل وهذه واحدة من اهم أهداف البرنامج.

التسجيل جديد حساب المواطن

التسجيل جديد حساب المواطن سوف يمر بثلاث مراحل مهمة والتي علي أساسها سوف يتم صرف الأموال لكل المواطنين:

سوف يقوم المواطن الذي يرغب في تسجيل نفسة وأسرته بالدخول الي موقع حساب المواطن الرسمي ومن خلال هذا الموقع سوف يقوم بإكمال جميع البيانات الخاصة به وبجميع أسرته ودخله الشهري وعدد أسرته وأولاده وهكذا وكل البيانات ومصروفات دخله الشهري ورقم الجوال والهوية الشخصية والعديد من البيانات التي يجب إدخالها بشكل صحيح وجيد وعند الانتهاء يقوم بحفظ البيانات. في هذه المرحلة سوف يتم أخطار المتقدم من المواطنين السعوديين وتحديث حساب المواطن للمواطن الذي اكمل جميع بياناته بشكل صحيح وتمت مراجعة بياناته من قبل المختصين، سوف يتم أخطارة عن طريق رسالة قصيرة علي رقم الجوال الشخصي له سوف يتم صرف البدل المالي الذي تم تقديره ألي الأسرة السعودية حسب حالة كل أسرة وسوف يتم أخطار الأسرة بذلك عن طريق رسالة علي الجوال أو من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية لذلك يجب علي المواطنين السعوديين المتقدمين للحصول علي الدفعات المالية تفحص الموقع بين الحين والأخر والتأكد من نزول الدفعات في حسابهم الشخصي. ومن اجل معرفة المستبعدين من حساب المواطن.

رقم حساب المواطن

تم تخصيص رقم حساب المواطن 19912 من اجل مراجعة حساب المواطن من يوم الأحد حتي يوم الخميس بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة العاشرة مساء للرد علي استفسارات وشكاوى المواطنين في كل أنحاء المملكة والرد علي كل الأسئلة المتعلقة بميعاد صرف الدفعات كما تم تفعيل خدمة أيميل حساب المواطن و حساب المواطن تويتر لكل السعوديين من اجل متابعة الأخبار الفورية كل دقيقة ومن خلال هذه الخدمات المجانية يتم توفير العديد من المتاعب علي المواطنين حتي عند تأخر الدفعات يستطيع المواطن الاتصال والتحقق من الدفعات الخاصة به أو الاعتراض علي الأموال أن كانت قليلة.

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