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أمير مكة ونائبه يستقبلان مساعد وزير الداخلية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني.

وقدَّم الفريق أول القحطاني، التهنئة لأمير منطقة مكة المكرمة، ولنائبه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما قدم لهما الشكر والتقدير، نظير ما يحظى به رجال الأمن من دعم وتكريم منهما.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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