شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس (الأربعاء) في قصر دسمان، بحضور ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز الذي نقل لأمير الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

كما حمَّله الشيخ صباح الأحمد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

حضر الاستقبال نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وعدد من الشيوخ.