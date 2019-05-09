شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي لرؤساء البلديات: حققوا تطلعات المواطنين بتحسين الخدمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شدد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، على رؤساء بلديات المحافظات والبلديات الفرعية ومنسوبي أمانة جدة بتحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية. ولفت خلال زيارته أمس (الأربعاء) أمانة جدة ولقائه أمين جدة صالح التركي، وقيادات الأمانة من الوكلاء والمساعدين ومنسوبي الأمانة ورؤساء البلديات، النظر إلى الأعمال التي بدأت تتحقق بتطوير الأمانات وتفويض الصلاحيات للأمناء، واستخراج رخص البناء للمنشآت التجارية فورياً وإلكترونياً، ومراجعة أكثر من 100 لائحة تعكف الوزارة على مراجعتها وتحديثها وإشراك الأمانات في مراجعتها وإبداء المرئيات حيالها.

واطلع القصبي على أبرز المشروعات والأعمال والخطط المستقبلية، واستعرض بعض المستجدات والتحديات التنموية التي واجهتها المدينة خلال السنوات الماضية. وأكد على أهمية مواكبة العصر وضمان تمكين جميع فئات المستثمرين من المشاركة في المنظومة التنموية، معتبراً مشاركة الجميع جزءاً أساسياً من حل جميع المعوقات وتطوير العمل، منوهاً بأهمية طرح المشاريع المعتمدة في الميزانية، مطالباً بمضاعفة الجهود في سبيل إنجازها، والعمل على تحقيق المكاسب السريعة في المحافظة وإشراك المهتمين والمختصين في طرح الأفكار والعمل على تبنيها وتنفيذها. وتناول القصبي خلال حوار مفتوح بمسرح الأمانة مع رؤساء بلديات المحافظات والبلديات الفرعية ومنسوبي أمانة جدة من موظفين وموظفات مكانة جدة وأدوارها وأهميتها ما يتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن ومتابعة ذلك بدقة وفق مؤشرات أداء تضمن تحسين الخدمة.