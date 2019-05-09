شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه» و«مسك» تطلقان برنامجاً لتأهيل الكوادر الوطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية)، برنامج «مسك - الهيئة العامة للترفيه» للتدريب التعاوني للطلاب الخريجين، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للترفيه على تأهيل الكوادر الوطنية من طلاب وطالبات الجامعات بمختلف المجالات وتعزيز قدراتهم العملية لدخول سوق العمل.

ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصات الهندسة الصناعية، الإدارة الهندسية، إدارة المشاريع، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، ويمتد لفترة تتراوح بين 5 و7 أشهر، وينفَّذ خلال الفترة الصيفية للعام الجاري.

ويعمل البرنامج على تعزيز مهارات الطلاب والطالبات وخبراتهم وتطويرها لتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على تطبيق المعارف المكتسبة التي حصلوا عليها خلال الفصول الدراسية، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.