شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 حافلة لنقل المصلين للمسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- 3000 حافلة لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال رمضان المبارك الجاري، خصصتها الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى توفير 11 موقفا لهذه الحافلات منها 5 بمداخل العاصمة المقدسة على الطرق الرئيسية و6 داخلية في أحياء مكة المكرمة في كل من الرصيفة وكدي ومزدلفة ومنى والزاهر وقطار الحرمين لضمان سهولة نقل المعتمرين والمصلين بكل يسر وسهولة، خصوصا أوقات الصلوات التي يزداد الطلب فيها على هذه الحافلات. 3000 حافلة لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال رمضان المبارك الجاري، خصصتها الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى توفير 11 موقفا لهذه الحافلات منها 5 بمداخل العاصمة المقدسة على الطرق الرئيسية و6 داخلية في أحياء مكة المكرمة في كل من الرصيفة وكدي ومزدلفة ومنى والزاهر وقطار الحرمين لضمان سهولة نقل المعتمرين والمصلين بكل يسر وسهولة، خصوصا أوقات الصلوات التي يزداد الطلب فيها على هذه الحافلات. وتم تخصيص 13 مسارا مروريا تربط أحياء العاصمة المقدسة وشوارعها الرئيسية مثل طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل وطريق الأمير سلطان وطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز والطريق الدائري الثالث والطريق الدائري الرابع.



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