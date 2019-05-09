شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: بدء قبول الطلاب بدورة تأهيل الضباط الجامعيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة شهادة البكالوريوس للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

وبينت أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال منصة «أبشر توظيف» اعتباراً من الأحد 7/9/1440، الساعة 11 صباحاً وسيقفل التسجيل الخميس 11/9/1440 في التوقيت ذاته، علماً بأنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة «أبشر توظيف» على الرابط www.jobs.sa.

وأوضحت أنه بالنسبة لخريجي التخصصات الطبية الحاصلين على شهادة الامتياز فإن سنة التخرج تُحتسب من تاريخ حصولهم على شهادة الامتياز في حال كانت ضمن متطلبات التخرج، وسيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً على منصة «أبشر توظيف»، مشيرة إلى أن الحقول تعبأ بمنتهى الدقة ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.

ولفتت إلى أنه على الطالب الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة عبر منصة «أبشر توظيف» مع مراعاة اختلاف مسميات التخصص من جامعة إلى جامعة أخرى، وأن تسجيل الطالب لا يعني قبوله مبدئياً، وعلى الطالب تحري الدقة في التسجيل ولن يتم النظر في أي طلب غير مطابق للوثائق الرسمية.