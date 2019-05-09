شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين والرئيس الصيني يستعرضان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس (الأربعاء) برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه خادم الحرمين الشريفين بفاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي ما يجسد العلاقة الإستراتيجية المتينة بين البلدين.

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من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى تطلع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين في العام 2020 التي تستضيفها المملكة. من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس الجمهورية القرغيزية سورنباي جينبيكوف بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلادهما.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسين بوتين وجينبيكوف، ولحكومتي البلدين وشعب قرغيزستان الشقيق وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مقدونيا الشمالية.

وقال الملك سلمان: «يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار».