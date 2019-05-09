شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقيات تهنئة لبوتين وجينبيكوف وبنداروفسكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ورئيس الجمهورية القرغيزية سورنباي جينبيكوف بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلادهما.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيسين بوتين وجينبيكوف، ولحكومتي البلدين وشعب قرغيزستان الشقيق وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد برقية تهنئة لستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مقدونيا الشمالية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بنداروفسكي، ولشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.