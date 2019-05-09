شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل: توحيد الإشراف على التسجيل العيني للعقار يعزز موثوقية الملكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رفع وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاماً والمعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية في ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار. وثمّن الحقيل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير كبير على إيجاد قطاع عقاري منظم وفاعل ليكون رافداً من روافد التنمية، وله دور كبير ومهم في تنمية اقتصاد الوطن.وأوضح أن توحيد الإشراف على تنفيذ تطبيق التسجيل العيني في جهة واحدة من خلال تعديل نظام التسجيل العيني الصادر في عام 1424، سيكون له أثرٌ بالغٌ في توحيد الجهود ورفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار والإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتبيان موقع العقار وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به، والالتزامات المترتبة عليه. يذكر أن اختصاصات وزارة العدل في النظام الحالي تمثلت في تحديد المنطقة المستهدفة بالتسجيل العيني وقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية وحفظ أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد، واختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية في النظام الحالي في حصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي.

رفع وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاماً والمعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية في ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار. وثمّن الحقيل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير كبير على إيجاد قطاع عقاري منظم وفاعل ليكون رافداً من روافد التنمية، وله دور كبير ومهم في تنمية اقتصاد الوطن.وأوضح أن توحيد الإشراف على تنفيذ تطبيق التسجيل العيني في جهة واحدة من خلال تعديل نظام التسجيل العيني الصادر في عام 1424، سيكون له أثرٌ بالغٌ في توحيد الجهود ورفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار والإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتبيان موقع العقار وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به، والالتزامات المترتبة عليه. يذكر أن اختصاصات وزارة العدل في النظام الحالي تمثلت في تحديد المنطقة المستهدفة بالتسجيل العيني وقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية وحفظ أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد، واختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية في النظام الحالي في حصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحقيل: توحيد الإشراف على التسجيل العيني للعقار يعزز موثوقية الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.