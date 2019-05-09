شكرا لقرائتكم خبر عن 30 خدمة بـ 3 لغات في البوابة الإلكترونية لـ«الحج والعمرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابتها الإلكترونية التفاعلية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين من خدمات الوزارة في كل ما يخص رحلة ضيوف الرحمن، إضافة إلى تسهيل الوصول لكل الخيارات والمزايا بسلاسة وفي خطوات معدودة وسريعة، عبر إعادة تصميم البوابة في إطار العمل المستمر لتطوير ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية ومواكبة التحول الرقمي، الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها وتنفذه الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الحج والعمرة في تعزيز مبدأ التعاملات الإلكترونية من خلال الاستمرار في تطوير البوابة الإلكترونية، وتضمينها كافة الخدمات المطلوبة لمقدمي خدمات الحج والعمرة، والمستفيدين من هذه الخدمات من شركات وأفراد سواء من داخل المملكة أو خارجها، وبالطريقة التي توفر عليهم الوقت والجهد من خلال إعادة تصميم وهندسة الموقع الإلكتروني بشكل مبتكر.

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وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس صلاح باسيف أن البوابة الجديدة تحتوي على خيارات أكثر مرونة للوصول إلى مختلف الخدمات، وتوفير البحث البسيط والمتقدم واستخدام المرشحات التي تصل بالزائر إلى غايته في وقت قياسي، إضافة إلى إمكانية وسم أي معلومة وربطها بمعلومات أخرى في المحتوى.

ويتميز موقع الوزارة الجديد بالقدرة الكبيرة على التفاعل مع المستخدم، إضافة إلى قدرة الموقع على محورة محتواه حول احتياجات الزائر، فإنه يسهل وصوله إلى المعلومات الأساسية، ومع وجود أكثر من 30 خدمة موزعة على حجاج الداخل والخارج والمعتمرين، وبإمكانية التصفح باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية بمتوسط 55 صفحة لكل لغة، علما أنه ستضاف قريبا 4 لغات.

كما يوفر الموقع خدمة التنبيه المباشر لإعلام المستخدمين بأحدث المستجدات والأخبار التي تخص الحج والعمرة، إضافة إلى تصميمه وفق أفضل الممارسات والمعايير والتقنيات المحلية والعالمية لتصميم البوابات والمواقع التفاعلية المتقدمة.