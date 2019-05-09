شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مليون كاسة لسقيا الحرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) وفرت الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ممثلة بإدارة سقيا زمزم، 150 مليون كاسة لسقيا الحرم المكي، في إطار الاستعدادات لموسم شهر رمضان المبارك. وفرت الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ممثلة بإدارة سقيا زمزم، 150 مليون كاسة لسقيا الحرم المكي، في إطار الاستعدادات لموسم شهر رمضان المبارك. وأوضح مدير الإدارة العامة محمد الجابري أن الكاسات روعي في تصنيعها مواصفات خاصة حيث خصصت للاستعمال مرة واحدة فقط، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام. وذكر الجابري أن الكاسات توزع على أكثر من 25 ألف حافظة في جنبات المسجد الحرام، وروعي في تنظيمها توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق تطلعات ولاة الأمر التي تضمن راحة ضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.



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