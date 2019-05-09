شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمان الأسري» لـ«الخليج 365»: انخفاض بلاغات إيذاء الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زين عنبر (جدة)

أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى وجود انخفاض ملموس في تلقي بلاغات العنف الأسري وحالات إيذاء الأطفال النفسي والجسدي، في إجازة الصيف بما فيها شهر رمضان، مقارنة ببقية العام، وتحديدا في فصل الشتاء.

وعزا العيسى الانخفاض الذي يظهر في كثير من دول العالم إلى زيادة الالتزام بالسلوك الإيجابي خلال هذا الشهر وزيادة الأنشطة الترويحية للأسرة خلال إجازة الصيف، مبينا أن الارتفاع في بقية العام يعود لتزايد الضغوط المرتبطة في عمل الآباء والأمهات ودراسة الأبناء وما يرافقها من زيادة في التوتر في العلاقات إضافة إلى محدودية ممارسة الأنشطة الترفيهية بحكم الأجواء الباردة ومحدودية وقت الترفيه.