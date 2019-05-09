شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يبحث العلاقات البرلمانية مع سفير التشيك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس الأول سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يور آي كوديلكا.
واستعرض خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، خصوصا في ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية.
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