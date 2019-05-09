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آل الشيخ يبحث العلاقات البرلمانية مع سفير التشيك

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس الأول سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يور آي كوديلكا.

واستعرض خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، خصوصا في ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية.


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