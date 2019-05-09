مؤتمر للحجاب بجامعة فرانكفورت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

عقدت جامعة فرانكفورت الألمانية مؤتمرا حول الحجاب أمس عقب اتهامات بالعنصرية ضد باحثة في الشؤون الإسلامية.

وأعربت عالمة الأعراق البشرية ومديرة مركز أبحاث الإسلام العالمي في فرانكفورت سوزانه شروتر، عن شكرها للتضامن الذي تلقته من الأوساط العلمية والاجتماعية في ألمانيا، بعد أن طالبت مجموعة عنصرية ضد المسلمين بإقالتها من منصبها الجامعي.

وكان من بين المشاركين في المؤتمر الناشرة أليس شفارتسر، والصحفية المرتدية الحجاب كولا ماريم هوبش، وممثلون عن منظمة «تير دي فام» المعنية بحقوق المرأة.