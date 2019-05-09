وزارة الحج والعمرة تطلق بوابتها التفاعلية الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول لكل الخيارات والمزايا بسلاسة وفي خطوات معدودة وسريعة، أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابتها الالكترونية التفاعلية الجديدة، بعد إعادة تصميم البوابة في إطار العمل المستمر لتطوير ورفع مستوى الخدمات الالكترونية ومواكبة التحول الرقمي، والذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها وتنفذه الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

البوابة الجديدة

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الحج والعمرة في تعزيز مبدأ التعاملات الالكترونية، من خلال الاستمرار في تطوير البوابة الالكترونية، وتضمينها جميع الخدمات المطلوبة سواء لمقدمي خدمات الحج والعمرة، والمستفيدين من هذه الخدمات من شركات وأفراد سواء من داخل المملكة أو خارجها، وبالطريقة التي توفر عليهم الوقت والجهد من خلال إعادة تصميم وهندسة الموقع الالكتروني بشكل مبتكر.

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وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس صلاح باسيف، أن البوابة الجديدة تحتوي على خيارات أكثر مرونة للوصول إلى مختلف الخدمات، وتوفير البحث البسيط والمتقدم واستخدام المرشحات التي تصل بالزائر إلى غايته في وقت قياسي، إضافة إلى إمكانية وسم أي معلومة وربطها بمعلومات أخرى في المحتوى.

الطبقات الأفقية

وأضاف باسيف أن هندسة البوابة الالكترونية تمت بطريقة الطبقات الأفقية للمعلومات، وهو الأسلوب الذي يتيح التطوير والتوسع والنمو في داخل الموقع دون التأثير على أدائه أو كامل محتواه، كما تم تصميمه بشكل يقلل الجهد والتكلفة في عملية التطوير المستقبلية وبأسلوب مرن يساعد في الحفاظ على أداء الموقع واستمرارية تقديم خدماته حتى خلال أعمال الصيانة أو عمليات التطوير الكبيرة، علاوة على المرونة التي توفر السهولة في التنقل في محتوى الموقع، والاستفادة مما يقدمه الموقع بشكل عام.

ويتميز موقع الوزارة الجديد بالقدرة الكبيرة على التفاعل مع المستخدم، إضافة إلى قدرة الموقع على محورة محتواه حول احتياجات الزائر، فإنه يسهل وصوله إلى المعلومات الأساسية، ومع وجود أكثر من 30 خدمة موزعة على حجاج الداخل والخارج والمعتمرين، وبإمكانية التصفح باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية بمتوسط 55 صفحة لكل لغة، علما بأنه ستضاف قريبا 4 لغات.