القيادة تهنئ رئيس روسيا بذكرى يوم النصر لبلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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وفي برقية مماثلة، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة لستيفو بنداروفسكي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مقدونيا الشمالية، أعرب فيها عن أجمل التهاني، ولشعب مقدونيا الشمالية المزيد من التقدم والازدهار.

وهنأ ولي العهد في برقية أخرى ستيفو بنداروفسكي، معبرا عن أصدق التهاني، ولشعب مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.