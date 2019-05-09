خادم الحرمين والرئيس الصيني يستعرضان العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه خادم الحرمين الشريفين بفاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي مما يجسد العلاقة الاستراتيجية المتينة بين البلدين.

من جهته أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى تطلع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين في 2020 بالسعودية.