السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ ينبع أوصى المجلس التعليمي بتعليم ينبع في دورته الثالثة أمس بإنشاء مركز وحدة دعم الابتكار مع بداية العام الدراسي المقبل.وقدم مدير تعليم ينبع الدكتور محمد العقيبي، ورقة عمل بعنوان «وحدة دعم الابتكار»، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للأفكار وفق آلية محفزة .



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كانت هذه تفاصيل خبر تعليم ينبع يوصي بإنشاء مركز لدعم الابتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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