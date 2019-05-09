تحديد مواعيد التحويل والقبول بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ أبها أعلنت جامعة الملك خالد مواعيد التحويل الداخلي والخارجي بين الأقسام والكليات إضافة إلى استمرار القبول في الدراسات العليا بالجامعة. وأوضحت الجامعة أن التحويل الداخلي بين الكليات سيكون خلال الفترة من 5 إلى 10 رمضان الحالي، كما جرى تحديد 10 رمضان موعدا لنهاية استقبال طلبات التحويل الخارجي، التي بدأت منذ 10 شعبان الماضي، وتحديد موعد تحويل الدرجة العلمية من البكالوريوس إلى الدبلوم من 14 رمضان الحالي حتى 24 من ذي القعدة المقبل.



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