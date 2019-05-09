السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض نظمت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الشهرين الماضيين، 19 برنامجا تدريبيا لنزيلاتها المشمولات بالرعاية والموظفات العاملات معهن. واشتملت البرامج على عدد من الدورات في مجال تطوير الذات، مثل مواجهة الصعوبات، ومتاعب الحياة، ومهارات التفكير، وإدارة الوقت، ودورة الاستثمارالأمثل، والتحفيز الإيجابي، ومنهجية التغيير، والمحاضرات الدينية، مثل سلامة الصدر وفضل الطعام والدفاع المدني، والتوعوية مثل حملة «عشانكم» التي أقيمت بمناسبة الأسبوع الخليجي لسلامة الفم والأسنان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 19 برنامجا لنزيلات مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.