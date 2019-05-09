خدمات طبية في 60 موقعا ترافق المعتمرين والزوار طيلة رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تقدم المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة خدماتها للمعتمرين ولزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك عبر 10 مستشفيات و54 مركزا صحيا للرعاية الأولية، موزعة في أكثر من 60 موقعا ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك.

وتشمل الخدمة الوقائية والعلاجية التي تبذل في سبيل ضمان صحة الزائر والمعتمر، عبر المراكز الصحية المنتشرة بالمنافذ البحرية (ميناء جدة الإسلامي)، والجوية (مدينة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة)، والبرية (بواسطة الفرق المنتشرة على الخطوط السريعة ومحطة قطار الحرمين)، إذ يتم من خلال المراكز مناظرة القادمين عبر الطائرات والبواخر من الدول الموبوءة والمحجرية وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم، وتطبيق الاشتراطات الصحية والعلاجية عليهم.

وقالت صحة مكة إنها أعدت 4 مراكز صحية لتقديم الخدمات والرعاية الطبية للمعتمرين، إضافة إلى مستشفى الحرم ومستشفى أجياد للطوارئ، حيث تقدم مراكز الطوارئ الخدمات العلاجية كأقسام الطوارئ والعناية المركزة للحالات الطارئة والعاجلة والحادة، من خلال المراكز التي يتم العمل بثلاثة منها في موسمي الحج ورمضان على مدار الساعة، وتشمل مركز رقم 1 في الدور الأول من باب 85 إلى باب 88 في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام، و مركز رقم 2 بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، حيث يجري العمل بهذا المركز طوال العام على فترتين صباحية ومسائية، ومركز رقم 3 الدور الأرضي بجوار باب المروة، ومركز رقم 4 الدور الأول بجوار جسر أجياد.

وأشارت إلى أن مستشفى أجياد للطوارئ الواقع بجوار الحرم المكي الشريف، يستقبل الحالات الحرجة والطارئة والحادة في قسم الطوارئ على مدار الساعة، ويحتوي على قسم العناية المركزة الذي يستقبل الحالات غير التخصصية وغير الجراحية، وسعته 12 سريرا، وكل سرير بغرفة منفصلة، إلى جانب غرفة واحدة للعزل ذات ضغط سالب مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

كما يحتوي على قسم العناية القلبية الذي تبلغ سعته 8 أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة، وجهاز موجات فوق صوتية ومحطة مراقبة مرضى مركزية على كونتر التمريض وقسم الطوارئ.

وأكدت صحة مكة أن مستشفيات (النور التخصصي، حراء العام، الملك عبدالعزيز، الملك فيصل، الولادة والأطفال، ابن سيناء بحدا، مبنى الصحة النفسية التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز، مدينة الملك عبدالله الطبية)، تعمل وفق النظام المعمول به على مدار العام بما في ذلك موسم رمضان.

خدمات مستشفيات مكة خلال الأسبوع الأخير من شعبان:

22,988 عدد الحالات

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1260 من تم إدخالهم المستشفيات

19,341 استقبلت أقسام الطوارئ

147 عملية جراحية مجدولة

254 عملية طارئة

208 استقبال حالات ولادة

154 عمليات مناظير

1462 غسيل كلى

44 قسطرة

118 عمليات اليوم الواحد