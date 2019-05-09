الشورى يوافق على نظام الإقامة المميزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع نظام الإقامة المميزة، وذلك في مستهل جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

كما وافق المجلس على تعديل المادتين (السابعة عشرة) و(الحادية والعشرين) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36/ م) وتاريخ 1412.

ويمنح نظام الإقامة المميزة المقيم امتيازات كالإقامة مع أسرته وتأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل والعمل في منشآت القطاع الخاص والتنقل بينها وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة لمدة غير محددة أو مجددة بسنة قابلة للتجديد.

كما طالب مجلس الشورى بدراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي، مؤكدا على ما ورد في البند (رابعا) من قراره الذي نص على توفير دقيق خال من (الجلوتين) للمصابين بمرض حساسية القمح.

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ووافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام تطبيق كود البناء السعودي، وكذلك على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

وناقش الشورى التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1438- 1439هـ، حيث اقترح عضو الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان تحويل المكتبة إلى هيئة تابعة لوزارة الثقافة لتكون مماثلة لأنشطة المكتبات الوطنية العالمية، فيما طالب الدكتور محمد آل عباس بتفعيل أعمال مجلس أمناء المكتبة لتذليل بعض الصعوبات التي تواجه أعمالها.

ودعت الدكتورة منى آل مشيط إلى إيجاد فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أهمية زيادة عدد ساعات عمل المكتبة ليتمكن الطلاب والباحثون من الاستفادة منها، واقترحت نورة الشعبان أن تعمل المكتبة على تعزيز تواصلها مع المكتبات العالمية للاستفادة من التجارب الدولية في مجال أعمال المكتبات الوطنية، مؤكدة أهمية بناء برامج مخصصة للأطفال بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز ثقافة القراءة والتأليف والاطلاع.

وأشار الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى وجود نقلة نوعية في أعمال مكتبة الملك فهد الوطنية، مطالبا بتطوير موقع المكتبة على الانترنت، ووضع خطة زمنية لنقل محتوياتها كافة على الموقع الالكتروني بما يعزز المحتوى العربي الكترونيا، ويساند الجهود المبذولة للتعريف بالثقافة السعودية في الخارج.

شروط يجب توفرها للمتقدم على الإقامة المميزة: