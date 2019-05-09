أمر ملكي بتعيين عبدالهادي المنصوري رئيسا لهيئة الطيران المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أمرا ملكيا بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
الرقم: أ/308
التاريخ: 3/9/1440هـ
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) بتاريخ 11/2/1426هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (26739) بتاريخ 16/5/1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3/3/1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولا: يعين الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
السيرة الذاتية للمنصوري
- حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
- RBL حاصل على البرنامج التنفيذي للموارد البشرية
مناصب تقلدها
- عمل مساعدا لوزير النقل
- وكيلا بوزارة الصحة للموارد البشرية
- مستشارا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشرفا على الموارد البشرية
- نائبا لرئيس الشؤون المالية والعمليات بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
- مديرا لإدارة الموارد البشرية بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
- الناظر الإداري للتوظيف الدولي، توظيف السعوديين بأرامكو السعودية
- مؤسسا ومديرا لشركة أرامكو فيما وراء البحار المحدودة
- رئيسا للجمعية العربية لإدارة الموارد البشريةASHRM
- عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمة التدريب والتنمية IFTDO
مجالس ولجان شارك في عضوياتها
- إدارة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي
- لجنة الحج للقوى العاملة بوزارة الصحة
- لجنة طرح مبادرات رفع مستوى كفاءة الموظفين في التعليم والصحة
- رئيسا لفريق العمل المشترك بين دول والمغرب في مجال الموارد البشرية والقوى العاملة
- لجنة الترشيحات والترقيات بصندوق التنمية الصناعي السعودي
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