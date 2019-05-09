أمر ملكي بتعيين عبدالهادي المنصوري رئيسا لهيئة الطيران المدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أمرا ملكيا بتعيين عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. الرقم: أ/‏308 التاريخ: 3/‏9/‏1440هـ بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/‏90) بتاريخ 27/‏8/‏1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏10) بتاريخ 18/‏3/‏1391هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (33) بتاريخ 11/‏2/‏1426هـ، وتعديلاته. Advertisements وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (26739) بتاريخ 16/‏5/‏1440هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/‏14) بتاريخ 3/‏3/‏1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين الأستاذ عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. السيرة الذاتية للمنصوري حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

RBL حاصل على البرنامج التنفيذي للموارد البشرية مناصب تقلدها عمل مساعدا لوزير النقل

وكيلا بوزارة الصحة للموارد البشرية

مستشارا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشرفا على الموارد البشرية

نائبا لرئيس الشؤون المالية والعمليات بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

مديرا لإدارة الموارد البشرية بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

الناظر الإداري للتوظيف الدولي، توظيف السعوديين بأرامكو السعودية

مؤسسا ومديرا لشركة أرامكو فيما وراء البحار المحدودة

رئيسا للجمعية العربية لإدارة الموارد البشريةASHRM

عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمة التدريب والتنمية IFTDO مجالس ولجان شارك في عضوياتها إدارة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي

لجنة الحج للقوى العاملة بوزارة الصحة

لجنة طرح مبادرات رفع مستوى كفاءة الموظفين في التعليم والصحة

رئيسا لفريق العمل المشترك بين دول والمغرب في مجال الموارد البشرية والقوى العاملة

لجنة الترشيحات والترقيات بصندوق التنمية الصناعي السعودي



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