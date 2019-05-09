مجلس الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس الأول، على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

خدمة قاصدي الحرمين

وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى عز وجل بالحمد والثناء على ما من به على جميع المسلمين من بلوغ شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلا الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يوفقهم للأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم الذي تضاعف فيه الحسنات، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة أعمالهم ويغفر ذنوبهم، ووجه بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من ملايين المعتمرين والزوار، سعيا لراحتهم وأمنهم وسلامتهم.

التهنئة برمضان

وأعرب الملك سلمان عن الشكر والتقدير لإخوانه قادة الدول الشقيقة ولمواطني المملكة على ما عبروا عنه من تهان وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يوفقهم لاغتنام هذا الشهر بالتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والاجتهاد في العبادة.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء تقدم بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ومواطني المملكة والمقيمين فيها وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر، داعيا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد عليهم شهر رمضان بالخير والبركة.

تحسن أداء الميزانية

وتطرق المجلس إلى الأرقام المالية التي تضمنها التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440/‏1441هـ (2019)، وما عكسته من تحسن في أداء المالية العامة نتيجة استمرار جهود حكومة المملكة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، كما تضمن المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والمضي قدما نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

القوة المالية للسعودية

وأكد مجلس الوزراء أن التقديرات الإيجابية المتمثلة في إعلان وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشار إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، وكذلك تحديث وكالة التصنيف الائتماني «موديز» التقرير الائتماني للمملكة (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في اقتصاد المملكة وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولا إلى مستهدفاته لعام 2023.

Advertisements

القرارات

أولا: تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وكومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومتي السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ثالثا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية.

رابعا:الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وأوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة.

خامسا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في رئاسة أمن الدولة في السعودية والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل (أستراك)، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

سادسا: تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 3 / 3 / 1439هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.

إضافة ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، الوارد في البند (أولا) من المادة (الثامنة) من نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1 / 2 / 1430هـ.

سابعا: تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات، المقررة نظاما، المعهودة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.

ثامنا: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم.

تاسعا: الموافقة على تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7 / 6 / 1438هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.

ترقيات