«استهداف».. برنامج لابتعاث المعلمين والمعلمات لنيل الماجستير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض

أطلقت وزارة التعليم برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات «استهداف»، وذلك للحصول على درجة الماجستير في أفضل الجامعات العالمية وفق تخصصات محددة وذلك اعتبارا من العام الدراسي 1440 / 1441.

وأكدت الوزارة أن توفير القبول الجامعي سيكون من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق تخصصات محددة، كما سيلتحق المعلم ببرنامج مكثف لرفع مستوى اللغة الإنجليزية داخل المملكة قبل المغادرة لبلد الابتعاث.

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وحددت الوزارة شروطا يجب توفرها في (المعلم - المعلمة) للالتحاق ببرنامج الابتعاث «استهداف»، وهي: ألا تقل خدمة المرشح عن سنة في الخدمة الحكومية سواء في داخل الوزارة أو جهة حكومية خارج الوزارة، وأن يكون المعلم من مواليد 1 / 1 / 1410هـ وما بعد، والحصول على معدل تراكمي من (4 إلى 5) أو من (3 إلى 4) أو (85 إلى 100) في مؤهل البكالوريوس، علما أن المفاضلة ستكون حسب الأعلى معدلا.

واشترطت الوزارة أن يكون حاصلا على 80% في متوسط اختباري قياس (قدرات الجامعيين وكفايات المعلمين)، والحصول على درجة (4) فأعلى في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS)، فضلا على ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن ممتاز، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو طرفا في قضية قائمة، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية في ديوان الوزارة بحد أدنى 90 نقطة، وألا يكون سبق له الحصول على فرصة إيفاد أو ابتعاث سابقة، أو الحصول على مؤهل أعلى من البكالوريوس، وأن يتقيد بالتخصص المرشح له، كما يلتزم بالدراسة في الدولة نفسها والجامعة المرشح لها، فضلا عن رفع السيرة الذاتية تتضمن ما يتميز به وإنتاجه العلمي.

تخصصات محددة للابتعاث: