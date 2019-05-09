100 ألف ريال غرامة 15 مخالفة للمؤسسة العامة للري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء

وضعت المؤسسة العامة للري حدا صارما للمخالفات التي ترتكب بحق الواحة الزراعية في الأحساء والجهات التابعة لها، وسعيا منها لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة على نطاق الواحة الزراعية، وتحقيق عناصر السلامة البيئية.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته أمس «إنها ستطبق الجزاءات النظامية المقررة على من يتعدى على ممتلكاتها أو يخالف أنظمتها المتعلقة بحماية الواحة الزراعية في مناطق إشرافها، وتبدأ الغرامات من 1000 ريال إلى 100 ألف ريال، حسب طبيعة المخالفة وتكرارها وآثارها مع إلزام المخالف بتكلفة الإزالة وما ينتج عن المخالفة من أضرار».

المخالفات الـ15:

1 ردم مصارف المؤسسة الزراعية دون ترخيص

2 وضع جسر غير مرخص على مصرف

3 إنشاء جسر بدون ترخيص على قناة ري

4 إنشاء بيارة في حرم المؤسسة

5 إنشاء مظلات للسيارة في حرم المؤسسة

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6 إنشاء أحواش في حرم المؤسسة

7 رمي المخلفات في المصارف أو القنوات أو أحرام المؤسسة

8 التسبب في حجز المياه على القنوات والأفرع

9 رمي مخلفات صلبة كمواد البناء أو أثاث أو أوساخ في الحاويات المخصصة للمخلفات الزراعية

10 حرق الحاويات

11 إغلاق طرق وأحرام المؤسسات بالحواجز وغيرها

12 منع المختصين بالمؤسسة من إزالة التعديات

13 تصريف مياه الصرف الصحي الخام في قنوات الري أو المصارف الزراعية

14 الاعتداء على خطوط الري الرئيسة بإنشاء توصيلات دائمة وموقتة بغرض الاستفادة من الخدمة

15إحداث كسر أو إتلاف في الخطوط الرئيسة لشبكة مياه الري أو ملحقاتها