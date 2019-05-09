88 إدارة في هيكل التعليم الجديد للقضاء على الازدواجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
تضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم الجديد 88 وكالة وإدارة عامة و14 أمانة عامة ومكتبا لتحقيق العمل التكاملي والقضاء على الازدواجية والتكرار.
وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الهيكل ركز على المرونة في أداء المهام والأدوار التي تضطلع بها الوكالات والإدارات المدرجة في الهيكل الجديد، مما يسهم في تكييف برامج التعليم ومشاريعه الحالية والمستقبلية مع المستجدات والمتغيرات التي يجب أن يواكب حيثياتها التعليم ومؤسساته بما ينعكس على المنتج التعليمي ويتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن من الأولويات التي يجب أن تنهجها جميع الوكالات وإدارات العموم في أعمالها بعد الموافقة على الهيكل الجديد، تحقيق التكامل في الأدوار، ووضع قواعد صحيحة لاتخاذ القرارات السليمة وتسريعها، ومراعاة جوانب الإبداع والتمكين لصناعة التغيير المطلوب وفق أهداف واضحة، وذات قيمة مضافة للعملية التعليمية.
الهيكل الجديد
13 وكالة
61 إدارة عامة
14 أمانة عامة ومكتبا
وكالات وإدارات ألغيت وأعيدت تسميتها
- الأداء التعليمي
- التعليم الأهلي
- التعليم الموازي
- الشؤون الإدارية والمالية
- إدارة التواصل
- التعليم العام الأهلي
- التعاون الدولي
- التعليم الجامعي الأهلي
- التعليم العام الأهلي
- البحث والابتكار
- الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص
- التعليم الجامعي
- التعاون الدولي
- التخطيط والتطوير
- إدارات العموم للمراجعة الداخلية
- الإعلام والاتصال
- مركز الوعي الفكري
- الإدارة العامة للشؤون القانونية
- الإدارة العامة للمتابعة
- مكتب تحقيق الرؤية
- أمانة اللجنة الموقتة للتعليم العالي
- الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص
- التعليم العام الأهلي
- الشؤون المدرسية
- البرامج التعليمية
- التعليم العام
مناصب مستحدثة
01. نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار وترتبط به أربع وكالات:
- البحث والابتكار
- الابتعاث
- التعليم الجامعي
- التعليم الجامعي الأهلي
- الملحقيات الثقافية
02. مساعد الوزير، وترتبط به ثلاث وكالات:
- الموارد البشرية
- الخدمات المشتركة
- المشاريع والصيانة
- تنفيذ الخطط المرسومة للوزارة بنجاح
- توضيح حجم العمل ومستويات القرار والمسؤولية
- تحديد دور ومسؤولية كل مسؤول في الهيكل الوظيفي وفق موقعه التنظيمي في الهيكل الوظيفي
- القضاء على الازدواجية والتكرار
- العمل على مبدأ التكامل بين أعمال الوزارة
- الاهتمام بالميدان التعليمي وضخ الهياكل التنظيمية التخصصية الدقيقة فيه
كانت هذه تفاصيل خبر 88 إدارة في هيكل التعليم الجديد للقضاء على الازدواجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.