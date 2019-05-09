88 إدارة في هيكل التعليم الجديد للقضاء على الازدواجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم الجديد 88 وكالة وإدارة عامة و14 أمانة عامة ومكتبا لتحقيق العمل التكاملي والقضاء على الازدواجية والتكرار.

وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الهيكل ركز على المرونة في أداء المهام والأدوار التي تضطلع بها الوكالات والإدارات المدرجة في الهيكل الجديد، مما يسهم في تكييف برامج التعليم ومشاريعه الحالية والمستقبلية مع المستجدات والمتغيرات التي يجب أن يواكب حيثياتها التعليم ومؤسساته بما ينعكس على المنتج التعليمي ويتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن من الأولويات التي يجب أن تنهجها جميع الوكالات وإدارات العموم في أعمالها بعد الموافقة على الهيكل الجديد، تحقيق التكامل في الأدوار، ووضع قواعد صحيحة لاتخاذ القرارات السليمة وتسريعها، ومراعاة جوانب الإبداع والتمكين لصناعة التغيير المطلوب وفق أهداف واضحة، وذات قيمة مضافة للعملية التعليمية.

الهيكل الجديد

13 وكالة

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61 إدارة عامة

14 أمانة عامة ومكتبا

وكالات وإدارات ألغيت وأعيدت تسميتها

الأداء التعليمي

التعليم الأهلي

التعليم الموازي

الشؤون الإدارية والمالية

إدارة التواصل

التعليم العام الأهلي

التعاون الدولي

التعليم الجامعي الأهلي

التعليم العام الأهلي

البحث والابتكار

الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص

التعليم الجامعي

التعاون الدولي

التخطيط والتطوير

إدارات العموم للمراجعة الداخلية

الإعلام والاتصال

مركز الوعي الفكري

الإدارة العامة للشؤون القانونية

الإدارة العامة للمتابعة

مكتب تحقيق الرؤية

أمانة اللجنة الموقتة للتعليم العالي

الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص

التعليم العام الأهلي

الشؤون المدرسية

البرامج التعليمية

التعليم العام

مناصب مستحدثة

01. نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار وترتبط به أربع وكالات:

البحث والابتكار

الابتعاث

التعليم الجامعي

التعليم الجامعي الأهلي

الملحقيات الثقافية

02. مساعد الوزير، وترتبط به ثلاث وكالات:

الموارد البشرية

الخدمات المشتركة

المشاريع والصيانة