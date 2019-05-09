اتفاقية جمعية إطعام وأمانة جدة لحفظ 8 ملايين وجبة مهدرة يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

وقّعت الجمعية الخيرية " إطعام " وأمانة محافظة جدة اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية للحفاظ على النعمة والحد من هدر الأطعمة, وذلك مع إحدى الشركات, بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية إطعام عماد المهيدب, ومدير إطعام جدة الدكتور عبدالله القحطاني.

وأكد أمين جدة أهمية نشر ثقافة حفظ النعمة في المطاعم والمنازل والشركات، مما سيسهم في الحد من الهدر الذي يكلف نحو 8 ملايين وجبة يوميًا، مشددًا على ضرورة غرس القيم النبيلة والمتوارثة من الآباء والأجداد، وتوسيع مدارك الوعي الاجتماعي تجاهها, داعيًا أصحاب الشركات العاملة في المجال الغذائي على ضرورة الاستفادة من الطعام المهدر وبقايا الوجبات.

من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية إطعام أن توقيع اتفاقيات بين الجمعية والشركات يبرز أهمية رسالة إطعام من أجل الحد من الهدر الغذائي في قطاع الفنادق والمطاعم والقطاعات ذات الصلة.