، رابطة دوري المحترفين تعلن إقامة حفل تكريم لنجوم الموسم الرياضي 18 مايو ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تكريم نجوم الموسم الرياضي الحالي 2018 — 2019م لأول مرة في تاريخها، وذلك عبر حفل رياضي ضخم، يُقام يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وصنفت اللجنة الفنية بالرابطة الجوائز على ستة فروع، هي: جائزة أفضل لاعب، جائـزة أفضل مدرب، جائـزة أفضل لاعب واعد سعودي، جائزة أفضل لاعب سعودي، جائزة الحذاء الذهبي وجائزة القفاز الذهبي.

فيما أنهت اللجنة وضع المعايير الفنية لاختيار الفائزين في كل فرع، الذين سيحصل كل منهم على مبلغ 100 ألف ريال، وذلك في الحفل الذي تقيمه الرابطة بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للمعايير الفنية، فإنه سيتم اختيار 5 لاعبين لكل فرع من فروع الجائزة عدا جائزتَي الحذاء والقفاز الذهبي من قِبل اللجنة الفنية بالرابطة، على أن يتم اختيار الفائز بينهم عن طريق التصويت، الذي تم تجزئته على أربع فئات، نصيب كل فئة منه 25 %، وتم منح 16 صوتًا لمدربي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومثلها لقائدي أندية الدوري، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الرياضيين.

فيما سيتاح التصويت للجماهير الرياضية عبر منصة دوري بلس، على أن يكون حجم تأثيرها في التصويت 25 % أيضًا.