محمد بن مسعود - الدمام - جرى استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين قام عبدالله بن سعد الغريري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، أمس بزيارة لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ أحمد التوفيق في مكتبه بالرباط.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين. سفير خادم الحرمين لدى المغرب يلتقي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-09 قام عبدالله بن سعد الغريري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، أمس بزيارة لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ أحمد التوفيق في مكتبه بالرباط.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين. Advertisements 09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440 01:32 AM جرى استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين جرى استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين قام عبدالله بن سعد الغريري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، أمس بزيارة لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ أحمد التوفيق في مكتبه بالرباط.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين المملكتين الشقيقتين. ، سفير خادم الحرمين لدى المغرب يلتقي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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