، بالصور.. ‏سفير السعودية بالمجر يحتفي بموفدي "الإسلامية" المشاركين في برنامج الإمامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المطرفي" نوه بجهود الوزارة لخدمة المسلمين وتلمُّس حاجاتهم في الشهر الكريم

أقام محمد المطرفي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة المجر، بمقر السفارة حفل استقبال لموفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشاركين في برنامج الإمامة، الذين سوف يقيمون صلاتَي التراويح والقيام في المجر، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامه السفير بفندق الماريوت في بودابست.

وحضر الحفل العديد من سفراء الدول العربية والإسلامية والشخصيات الإسلامية والعربية، وعدد من الطلبة السعوديين الدارسين في المجر.

وفي بداية اللقاء رحب السفير المطرفي بالحضور والأئمة المكلفين ببرنامج الإمامة، وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً الله القبول للجميع في هذا الشهر الفضيل.

وأشاد السفير المطرفي خلال الكلمة التي ألقاها بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعنايته بالمسلمين، وتلمس حاجاتهم في الشهر الكريم، ولاسيما ما يتعلق بتعليم الناس أمور دينهم، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد في خدمة الإسلام والمسلمين، ومقدمًا شكره للوزارة على إيفاد الأئمة في ٣٥ دولة بالعالم، والحرص على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورسالة السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على رعايتهما واهتمامهما بالإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، وتوحيد كلمتهم، ونصرة قضاياهم.

وفي ختام الحفل تناول الجميع طعام الإفطار، كما تم توزيع عدد من الهدايا على الحضور من مصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وكان الوزير آل الشيخ قد اعتمد تكليف ٧٠ إمامًا من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في ٣٥ دولة حول العالم في مشروع مميز من مشاريع الوزارة، يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم التي تفتقد التلاوة السليمة.