، جمعية الأطفال المعوقين تُطلق أكبر حملة تبرعات لخدمة 4 آلاف طفل تحت شعار "1 =11" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في جميع أنحاء السعودية .. لمحاولة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل طبيعي

أطلقت جمعية الأطفال المعوقين أكبر حملة تسويقية لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الكريم تحت شعار "1=11"، ويتم توجيه التبرعات لخدمة ورعاية أكثر من 4 آلاف طفل من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء السعودية، وتُقدَّم لهم الرعاية الطبية عبر أحد عشر فرعًا لها، بجانب الخدمات التعليمية والاجتماعية، ومحاولة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

وتستمد الحملة شعارها من قيام فروع الجمعية بأداء رسالة واحدة لاستيعاب جميع الأطفال المتطلعين والمحتاجين إلى خدماتها وبرامجها، والعمل على قضية الإعاقة بإطار وقائي مبادري، وليس علاجيًّا أو تأهيليًّا فقط.

وتهدف الجمعية إلى تأهيل الأطفال المعوقين لتجاوز سلبيات الإعاقة، ومساعدة المجتمع في التصدي لأسبابها، والتعامل الإيجابي معها، وتحجيم آثارها على الفرد والمجتمع. كما تقدم الجمعية برامج متنوعة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن الميلاد حتى سن 12 عامًا.

يُذكر أن جمعية الأطفال المعوقين هي مؤسسة رائدة في العمل الخيري، تأسست عام 1402هـ، ويرأس مجلس إدارتها الأمير سلطان بن سلمان، ولها 11 فرعًا في مختلف مناطق السعودية، وباتت واحدة من كبرى المؤسسات المتخصصة في رعاية الأطفال المعوقين في العالم العربي.