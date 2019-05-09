، أمير تبوك للعاملين بمنفذ حالة عمار: ابذلوا أقصى درجات الاستعداد لخدمة المعتمرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدَّد على توجيه القيادة الرشيدة بإنجاح موسم العمرة وخدمة ضيوف الرحمن

وجّه أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات الحكومية كافة، والعاملين بمنفذ حالة عمار الحدودي، ببذل أقصى درجات الاستعداد لخدمة المعتمرين، وتسهيل إجراءاتهم.

وأكد أمير تبوك أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، ووزير الداخلية، تقضي بتوجيه الجهد بلا كلل أو ملل نحو إنجاح موسم العمرة، وخدمة ضيوف الرحمن.

وأمام ذلك بدأت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في استقبال المعتمرين القاصدين بيت الله لأداء مناسك العمرة بشهر رمضان. وقد باشرت جوازات منفذ حالة عمار، بدعم بشري وفني من المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مهمتها، واستقبلت أوائل الوفود القادمين من جنسيات مختلفة عبر المنفذ الثالث بعد مطارَي الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة من حيث حجم استقبال ضيوف الرحمن سنويًّا.