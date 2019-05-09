، السعودية والكويت.. المركب واحد والهدف مشترك ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقبال أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء في قصر دسمان اليوم، تم التقاط هذه الصورة العفوية للشيخ صباح بجواره الأمير تركي في جولة داخل قصر دسمان، وتعكس هذه الصورة عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وتدل على أنهما يسيران معا في مركب واحد، نحو هدف مشترك.