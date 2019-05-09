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محمد بن مسعود - الدمام - خلال استقبال أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء في قصر دسمان اليوم، تم التقاط هذه الصورة العفوية للشيخ صباح بجواره الأمير تركي في جولة داخل قصر دسمان، وتعكس هذه الصورة عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وتدل على أنهما يسيران معا في مركب واحد، نحو هدف مشترك.
السعودية والكويت.. المركب واحد والهدف مشتركصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09
خلال استقبال أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء في قصر دسمان اليوم، تم التقاط هذه الصورة العفوية للشيخ صباح بجواره الأمير تركي في جولة داخل قصر دسمان، وتعكس هذه الصورة عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وتدل على أنهما يسيران معا في مركب واحد، نحو هدف مشترك.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
01:14 AM
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
01:37 AM
خلال استقبال أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء في قصر دسمان اليوم، تم التقاط هذه الصورة العفوية للشيخ صباح بجواره الأمير تركي في جولة داخل قصر دسمان، وتعكس هذه الصورة عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وتدل على أنهما يسيران معا في مركب واحد، نحو هدف مشترك.
، السعودية والكويت.. المركب واحد والهدف مشترك ،
المصدر : الخليج 365
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