، توتنهام يبلغ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ،

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نجح فريق توتنهام الإنجليزي في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية أمستردام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
تقدم أياكس أولاً عبر ماتيس دي ليخت (5) وحكيم زياش (35)، قبل أن يتمكن النجم البرازيلي لوكاس مورا من تعديل النتيجة لتوتنهام بهدفين في الدقيقتين 55 و59، ثم عاد اللاعب ذاته ليحرز هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وكان أياكس قد فاز على توتنهام في عقر داره بمباراة الذهاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي بنتيجة (1-0).
وسيلتقي ليفربول في المباراة النهائية مواطنه توتنهام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الأول من يونيو القادم.
توتنهام يبلغ إلى نهائي دوري أبطال أوروباصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09
نجح فريق توتنهام الإنجليزي في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية أمستردام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
تقدم أياكس أولاً عبر ماتيس دي ليخت (5) وحكيم زياش (35)، قبل أن يتمكن النجم البرازيلي لوكاس مورا من تعديل النتيجة لتوتنهام بهدفين في الدقيقتين 55 و59، ثم عاد اللاعب ذاته ليحرز هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وكان أياكس قد فاز على توتنهام في عقر داره بمباراة الذهاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي بنتيجة (1-0).
وسيلتقي ليفربول في المباراة النهائية مواطنه توتنهام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الأول من يونيو القادم.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
01:20 AM
حول تأخره بهدفين .. وهزم أياكس بثلاثية
نجح فريق توتنهام الإنجليزي في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية أمستردام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
تقدم أياكس أولاً عبر ماتيس دي ليخت (5) وحكيم زياش (35)، قبل أن يتمكن النجم البرازيلي لوكاس مورا من تعديل النتيجة لتوتنهام بهدفين في الدقيقتين 55 و59، ثم عاد اللاعب ذاته ليحرز هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.
وكان أياكس قد فاز على توتنهام في عقر داره بمباراة الذهاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي بنتيجة (1-0).
وسيلتقي ليفربول في المباراة النهائية مواطنه توتنهام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الأول من يونيو القادم.
، توتنهام يبلغ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ،
المصدر : الخليج 365
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