“التأمينات”: من حق الوارثات الحصول على “منحة زواج” عند تسجيل عقود أنكحتهن.....

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن من حق الوارثات اللاتي تصرف لهن رواتب مورثيهنّ الحصول على “منحة زواج” عند تسجيل زواجهن لدى الجهات المختصة. وأفادت بأن الوارثات من الأرامل والبنات والأخوات وبنات الأبناء يحصلن على المنحة التي تعادل 18 ضعف نصيبهن من راتب المورّث المتوفى، مشيرة إلى أن المنحة تُصرف بشكل تلقائي دون طلب. ولفتت مؤسسة التأمينات إلى أن الوارثة إذا تطلّقت أو ترمّلت بعد زواجها يعاد إليها مباشرة نصيبها من راتب المورّث بقيمته التي كانت تتقاضاها قبل زواجها.

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