رابط: تقديم وظائف في وزارة العدل السعودية

بدأت وزارة العدل السعودية، يوم الأربعاء، استقبال طلبات التقديم على وظائف بالمرتبة السادسة في ديوان الوزارة وفي المحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة للرجال والنساء، ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان 1440هـ.

التقديم للوظائف هنـــا

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات.

وأشارت إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم "قياس" سيجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة، وسيتم فتح التسجيل لهذا الاختبار من خلال موقع المركز بتاريخ 1440/09/14هـ الموافق 2019/05/19م ويستمر لمدة أسبوع فقط.

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وأكدت الوزارة أن التقديم لوظائف وزارة العدل ، لكلا الجنسين رجال ونساء ، وشروط التقديم ، وكافة التفاصيل الدقيقة حول وظائف وزارة العدل.

ويبحث آلاف الخريجين والخريجات في المملكة العربية السعودية عن رابط التقديم المباشر لوظائف وزارة العدل السعودية للعام 1440 - 2019، وهو موجود الآن خلال هذه الصفحة.