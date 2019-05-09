حقيقة وفاة الأمير محمد بن فيصل بعد استقالته من رئاسة الهلال

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، أنباء عن وفاة الأمير محمد بن فيصل في أحدى مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، فيما نفت مصادر مقربة صحة هذه الأنباء.

ولم تؤكد أية مصادر كل الأنباء التي تم تداولها حول وفاة محمد بن فيصل، مرجحة أن تكون شائعة طالتها عقب استقالته من رئاسة نادي الهلال عقب الازمة المالية الاخيرة التي طالته.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي، موافقتها على استقالة الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، كما أصدرت قراراً بتكليف عبدالله الجربوع رئيساً للنادي العاصمي حتى نهاية الموسم.

وبناء على استقالة الرئيس، تم إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي العاصمي، حيث سيتولى عبدالرحمن النمر مهمة نائب الرئيس، وعبدالإله المقرن أميناً عاماً، وسليمان الهتلان أميناً للصندوق، وعضوية كل من: طارق التويجري وسلطان بن سعيد وإبراهيم الحبردي وهتان المصيبيح.

وكتب حساب هيئة الرياضة الرسمي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي: "سمو رئيس مجلس الإدارة يوافق على استقالة رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل ونائبه الأستاذ فهد الراشد، ويصدر قراراً بتكليف المهندس عبدالله الجربوع برئاسة النادي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة حتى نهاية الموسم الحالي". وفق موقع "الرياضية"