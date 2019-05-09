مشاهدة الحلقة 3 الثالثة من مسلسل العاصوف 2 – مسلسلات رمضان 2019

ينتظر الجمهور الخليجي والعربي بكثيرٍ من الترقّب والاهتمام، عرض الحلقة الثالثة مساء اليوم الأربعاء، من المسلسل السعودي "العاصوف2" بموسمه الثاني، بعد أنْ حقّق نجاحًا كبيرًا، وحظي بنسبٍ عالية من المشاهدة والمتابعة.

واحتلّ مسلسل "العاصوف2" ترند محرك البحث جوجل وموقع تويتر بعد عرضه للحلقات بداية رمضان 2019، وبحسب مراقبين لا يزال مسلسل العاصوف 2019 يكسب أصواتًا إيجابية في حلقاته الأولى.

وسيتم عرض أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل العاصوف 2 اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7:34 مساء من خلال شاشة mbc 1 على أن يتم إعادة عرضها عبر موقع شاهد نت على شبكة الإنترنت بساعات قليلة.

وتدور أحداث مسلسل العاصوف 2 في فترة الثمانينات وما حملته بين طياتها من تحولات سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الحقبة المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الايرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيرات على المجتمع السعودي فريق عمل مسلسل العاصوف 2.

وافتتحت الحلقة الثانية السابقة من مسلسل العاصوف الجزء الثاني، على خبر خطبة ناصر، وشراء خالد الذي يجسد شخصيته الفنان ناصر القصبي، محل بجوار مكتبة العقاري، لكي يوسع مكتبه.

Advertisements

وبتدارج أحداث الحلقة الثانية من مسلسل العاصوف الجزء الثاني، اجتمعت أسرة خالد مع والدته وأشقائه الصبيان، وقالت أم خالد، إنها رأت رؤية، وظهر بها والدهم بمكان يملأه اللون الأخضر، ورائحة الورد، وقام أخواتكم البنات بإيقاظي.

وقام خالد بإبلاغ أمه بأن هناك شاباً يدّعي أنه شقيقنا وأن والدنا أبوه، الأمر الذي أثار غضب أم خالد، وطالبت أولادها برفع دعوى قضائية ضد ذلك الولد، وبعد أن تم رفع الدعوى حكمت المحكمة أن الولد ابن أبيهم بالفعل، الأمر الذي جعل أم خالد تغضب بشكل كبير وتنهار، وتدخل في حالة من الإغماء، وذلك بحسب ما أورده موقع "شمس الإخباري".

يذكر أنّ مسلسل "العاصوزف2" هو من بطولة الفنان ناصر القصبي، ويشاركه كلًا من: حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وإخراج المثنى صبح.