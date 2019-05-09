خبير أرصاد: ليلة رمضانية ممطرة تشهدها الرياض

تمتد حتى المنطقة الشرقية

قال خبير الأرصاد حسن كراني، إن العاصمة الرياض سوف تشهد ليلة رمضانية ماطرة تمتدّ حتى المنطقة الشرقية. وكتب كراني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ليلة رمضانية ماطرة، بعون الله، سحب ممطرة تتحرك للعاصمة الرياض عبر عفيف والدوادمي». وأضاف كراني: «تمتد شمال العاصمة، وشرقًا حتى المنطقة الشرقية، الشمالية الشرقية مع احتمال زخات بردية، ورياح هابطة قبل الهطول تؤدي لتدهور الرؤية.. الحيطة مطلوبة».

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