وزير البلديات: أكثر من 100 لائحة تجري مراجعتها وتحديثها

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية، المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال زيارته مقر أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وقيادات الأمانة، واطلع على أبرز المشروعات والأعمال والخطط المستقبلية.

وأشار القصبي إلى أن الوزارة تقوم حاليًّا بمراجعة أكثر من 100 لائحة، وتحديثها وإشراك الأمانات في مراجعتها وإبداء المرئيات حيالها .

وتناول القصبي، خلال حوار مفتوح بمسرح الأمانة، مكانة محافظة جدة وأدوارها وأهميتها، بما يتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، ومتابعة ذلك بدقة وفق مؤشرات أداء تضمن تحسين الخدمة .

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واستعرض القصبي، بعض المستجدات والتحديات التنموية التي واجهتها المدينة خلال السنوات الماضية.

وشدد القصبي على أهمية تحقيق تطلعات المواطنين للتنمية وتحسين الخدمات البلدية الأساسية، لافتًا النظر إلى الأعمال التي بدأت تتحقق بتطوير الأمانات، وتفويض الصلاحيات للأمناء، واستخراج رخص البناء للمنشآت التجارية فوريًا وإلكترونيًا، ومراجعة أكثر من 100 لائحة تعكف الوزارة على مراجعتها وتحديثها وإشراك الأمانات في مراجعتها وإبداء المرئيات حيالها .

وأكد القصبي أهمية مواكبة العصر وضمان تمكين جميع فئات المستثمرين من المشاركة في المنظومة التنموية، معتبرًا مشاركة الجميع جزءًا أساسيًا من حل جميع المعوقات وتطوير العمل، منوهًا بأهمية طرح المشاريع المعتمدة في الميزانية، مطالبًا بمضاعفة الجهود في سبيل إنجازها، والعمل على تحقيق المكاسب السريعة في المحافظة وإشراك المهتمين والمختصين في طرح الأفكار والعمل على تبنيها وتنفيذها.