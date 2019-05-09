«الترفيه» و«مسك الخيرية» تطلقان برنامجًا لتأهيل الكوادر الوطنية

أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، اليوم الأربعاء، برنامج «مسك - الهيئة العامة للترفيه» للتدريب التعاوني للطلاب الخريجين.

ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الهيئة العامة للترفيه على تأهيل الكوادر الوطنية من طلاب وطالبات الجامعات بمختلف المجالات وتعزيز قدراتهم العملية لدخول سوق العمل.

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ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصات الهندسة الصناعية، الإدارة الهندسية، إدارة المشاريع، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، ويمتد لفترة تتراوح بين 5 و7 شهور، وينفّذ خلال الفترة الصيفية للعام الجاري.

وأتاحت الهيئة العامة للترفيه ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، التسجيل في البرنامج عبر الرابط: اضغط هنـا

ويعمل البرنامج على تعزيز مهارات الطلاب والطالبات وخبراتهم وتطويرها لتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على تطبيق المعارف المكتسبة التي حصلوا عليها خلال الفصول الدراسية، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية.