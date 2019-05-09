الفوزان: «الإسكان» نجحت في معالجة تركة ثقيلة امتدت لسنوات

أشاد الخبير الاقتصادي راشد الفوزان، بالدور الذي لعبته وزارة الإسكان في تنظيم السوق العقاري، مشيرًا إلى أنها ورثت «تركة ثقيلة».

جاء ذلك خلال حوار الفوزان في برنامج «الليوان» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، والذي تناول فيه أهم الملفات الاقتصادية وملف الإسكان ومستقبل الأسعار في السوق العقاري.

وأكد الفوزان أن وزارة الإسكان تعمل بشكل كبير على توفير خيار التمويل بجانب الخيارات السكنية المتعددة الأخرى، مشيرًا إلى أنها عملت خلال الفترة الماضية على معالجة ملف كبير وتركة ثقيلة لسنوات ماضية فاقمت أزمة الإسكان.

وبيَّن الفوزان أن المعضلة الكبرى التي كانت تواجه ملف الإسكان هي توفير التمويل، وهو ما نجحت الوزارة في توفيره من خلال القروض المدعومة بالشراكة مع البنوك المحلية وشركات التمويل.

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وتطرق الفوزان إلى مسألة تحويل المستفيدين للإقراض من البنوك بدلًا من الصندوق العقاري كما كان في السابق، مبينًا أن ما يهم المستفيد هو الحصول على التمويل المدعوم بغض النظر عن الجهة التي تقدم التمويل.

وأشار الفوزان الى أن الوزارة وفرت حتى الآن أكثر من 250 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء أو ما يعرف بالبيع على الخارطة، الذي اعتبره من أهم الأدوات في عملية تمكين المواطنين من تملك السكن، مؤكدًا أن عام 2020 سيشهد إلغاء قوائم الانتظار أو ما يعرف بالقبول الفوري، مبينًا أن الوزارة قاربت على تحقيق هدفها في الوصول إلى رفع نسبة التملك إلى 60%.

وانتقد الفوزان قرار بعض الأفراد تأخير شراء منزل بسبب انتظار نزول أسعار العقار، وأضاف: «البعض يدفع إيجار السكن لمدة تصل لثمانية أعوام بينما هو ينتظر انخفاض أسعار المساكن، وهذا أمر خاطئ، ولو نزل 5% أو 10% فهو لا يستدعي كل هذا الانتظار».

وتابع الفوزان: «تكلفة البناء في تزايد مستمر؛ زيادة في أجور العمالة، ومواد البناء، بالإضافة إلى الضريبة، فالنقص الحاصل في أسعار العقار يعوضه ارتفاع أسعار البناء».

ونصح الفوزان، المحتاجين للسكن، ولديهم القدرة المالية، بالتملك اليوم قبل غد ليجد الأمان الأسري خصوصًا لمن هم في مقتبل أعمارهم، مبينًا أن وزارة الإسكان تقدم الآن تمويلًا حسنًا بقيمة 500 ألف، وهذا أمر جيد ومحفز.