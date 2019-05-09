أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق.. الخميس

توقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة»، وكذلك على منطقتي الرياض والقصيم، وأجزاء من مناطق «حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية».

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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أمّا الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أصدرت هيئة الأرصاد عدة تنبيهات، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن حالة الطقس في بعض مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية، مع نشاط في الرياح السطحية، في (أبها، الحرجة، النماص، بيشة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة)، من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

ونبّهت الأرصاد إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية قد تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية في مناطق مكة المكرمة (الطائف، تربة، رنية، ميسان) من الـ12 ظهرًا حتى الثامنة مساءً، والمدينة المنورة (الحناكية، العلا، المدينة، المهد، بدر، ينبع) من التاسعة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وتبوك (البدع، الوجه، أملج، تبوك، تيماء، حقل، ضباء)، والجوف (القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل) من السادسة وعشر دقائق صباحًا حتى السادسة مساءً.