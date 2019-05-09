بدء إجراءات القبول في دورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول لحملة شهادة البكالوريوس للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49، بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية.

ووضعت الإدارة، عدة شروط للقبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وألا يزيد سنه عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على 30 سنة.

وتضمنت الشروط، أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وحائزًا على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة المعلن عنها وبتقدير لا يقل عن جيد ويشترط معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية، وأن يكون المتقدم غير متزوج من امرأة أجنبية، وألا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وأن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام واحد.

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وأشارت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين، للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال منصة «أبشر توظيف» اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/9/1440 هـ الساعة 11 صباحًا وسيغلق يوم الخميس الموافق 11/9/1440هـ الساعة 11 صباحًا، علمًا بأنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف على الرابط www.jobs.sa.

وأوضحت، أنه فيما يتعلق بخريجي التخصصات الطبية الحاصلين على شهادة الامتياز، فإن سنة التخرج تُحتسب من تاريخ حصولهم على شهادة الامتياز في حال كانت ضمن متطلبات التخرج.

وتابعت: «سيتم لاحقًا الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيًّا على منصة أبشر توظيف، وتُعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفي للشروط».

وأشارت الإدارة، إلى أنه على الطالب الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة عبر منصة «أبشر توظيف» مع مراعاة اختلاف مسميات التخصص من جامعة إلى جامعة أخرى، وتسجيل الطالب لا يعني قبوله مبدئيًّا، وعلى الطالب تحري الدقة في التسجيل ولن يتم النظر في أي طلب غير مطابق للوثائق الرسمية.